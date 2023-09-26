اعتداء على شاب في طرابلس.. اليكم ما جرى

Advertisement

تعرض الشاب "ا.د" لمحاولة سرقة في منطقة المعرض طرابلس من قبل اربعة شبان يستقلون سيارة من نوع kia دون لوحات الا ان محاولتهم باءت بالفشل بعدما تمكن من مقاومتهم والفرار منهم، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد نشر الشاب تسجيلا صوتيا عبر مواقع التواصل يحذر من خطورة الامر.