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لبنان

حادث صباح اليوم عند نفق شكا.. والاضرار مادية

Lebanon 24
26-09-2023 | 01:01
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أدى حادث سير صباح اليوم بين سيارة من نوع مرسيدس و بيك اب، الى انحراف السيارة عن مسارها وارتطامها بالفاصل الاسمنتي عند نقطة نفق شكا بإتجاه بيروت، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
ويشهد الاوتوستراد زحمة سير خانقة بسبب الحادث.
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نفق شكا

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