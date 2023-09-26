حادث صباح اليوم عند نفق شكا.. والاضرار مادية

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أدى حادث سير صباح اليوم بين سيارة من نوع مرسيدس و بيك اب، الى انحراف السيارة عن مسارها وارتطامها بالفاصل الاسمنتي عند نقطة نفق شكا بإتجاه بيروت، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.ويشهد الاوتوستراد زحمة سير خانقة بسبب الحادث.