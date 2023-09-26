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لبنان

وزير الطاقة قصد "المالية" وهكذا رد الخليل على طلبه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-09-2023 | 01:15
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لم يدم الاجتماع الصباحي الذي عقد أمس بين وزير المالية يوسف خليل ووزير الطاقة وليد فياض والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك في وزارة المالية سوى نصف ساعة، حيث رفض خليل رفضاً تاماً طلب ضيوفه والذي كان يرمي الى زيادة رواتب عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان عشرة أضعاف، بعدما كانت سبعة أضعاف عندما صححت الرواتب في المرة الأخيرة من قبل الحكومة.
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وكان جواب الوزير واضحا "موظفو وعمال الكهرباء ضُربت رواتبهم بسبعة اضعاف أما موظفو القطاع العام فبأربعة، وأصلاً لموظفي الكهرباء زيادة وأفضلية على غيرهم، فإذا أردتم أن تزيدوا رواتبهم فإذهبوا وأحسنوا الجباية وأوقفوا الهدر وأزيلوا التعديات، وعندها إرفعوا الرواتب بما توفرونه".
المصدر أشار الى "أن عمال ومستخدمي شركة كهرباء لبنان يهددون بالإضراب ان لم تضرب رواتبهم بعشرة أضعاف".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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