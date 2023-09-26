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لبنان

"التيار وحزب الله".. الزمن لن يعود الى الوراء

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-09-2023 | 01:45
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بالرغم من التقدم الذي يحصل خلال المفاوضات والحوار بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" والذي يتراوح بين كونه تقدماً بطيئا او سريعا بحسب الملف المطروح، الا ان العلاقة بين الطرفين لا تزال متوترة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن العلاقة بين الحزب والتيار لن تعود الى سابق عهدها، اذ ان الحزب يتعامل بقلة ثقة مع رئيس "التيار "جبران باسيل، والاخير يتعامل على القطعة مع حارة حريك.
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وترى المصادر "ان التواصل الثنائي يخفف حدة الاشتباك الاعلامي لكن الحليفين مقتنعان أن العلاقة لم تعد كما كانت سابقا، خصوصا ان الخيارات لا تزال مفتوحة امامهما لعقد تحالفات جديدة او حتى لاخذ خيارات سياسية لا تحفظ مصالح بعضهما البعض".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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