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لبنان

ماذا يجري في منطقة رويسات الجديدة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-09-2023 | 01:30
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يشكو مصدر أمني "رسمي" من تنامي ظاهرة البناء العشوائي في منطقة الرويسات التابعة لنطاق بلدية الجديدة في المتن الساحلي من دون أي رخص رسمية او مسوغ قانوني. ويقول "إن المخالفين يستفيدون من وجود قوى الامر الواقع، وأيضا من حل بلدية الجديدة مؤخراً وإنكفائها عن متابعة إزالة هذه المخالفات، لسببين: الاول مرتبط بقلة العناصر والآليات لديها، والثاني متصل بطريقة البنيان المتلاصقة أفقياً وعموديا، حيث يصعب على القوى الأمنية هدمها خوفاً من التسبب بأضرار وتصدعات في الأبنية المتلاصفة، والتي شيّدت بطريقة مخالفة منذ وقت طويل، فتصبح النتيجة "مخالفة فوق مخالفة من دون امكانية وقف هذه الظاهرة في هذه المنطقة بالذات".
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يذكر انه في فترات سابقة وقعت اشكالات أثناء قيام بلدية الجديدة بإزالة المخالفات بمؤازرة قوى الامن الداخلي، وذلك بعد سلسلة انذارات وجهتها للمخالفين ولم يتم الامتثال لها.


المصدر: لبنان 24

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