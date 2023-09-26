اطلاق نار على محل حلويات في طرابلس (صور)

اقدم احد الاشخاص على متن دراجة نارية على إطلاق اعيرة نارية من رشاش حربي فجر اليوم بإتجاه محل حلويات التوم في منطقة الزاهرية - طرابلس وفر الى جهه مجهولة، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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