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لبنان

اطلاق نار على محل حلويات في طرابلس (صور)

Lebanon 24
26-09-2023 | 01:53
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اقدم احد الاشخاص على متن دراجة نارية على إطلاق اعيرة نارية من رشاش حربي فجر اليوم بإتجاه محل حلويات التوم في منطقة الزاهرية - طرابلس وفر الى جهه مجهولة، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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طرابلس

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