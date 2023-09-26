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لبنان

استنفار عند الحدود الجنوبية.. هذا ما جرى

Lebanon 24
26-09-2023 | 02:03
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يسجل استنفار متبادل بين الجيش والقوات الاسرائيلية، عند الحدود الجنوبية، حيث كان الجيش يقوم بشق طريق عسكري في تلال كفرشوبا  بموازاة الطريق العسكري  الذي شقته القوات الاسرائيلية خلف خط الانسحاب بين مزرعتي ‎بسطرة  ‎فشكول في مزارع شبعا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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