أوجيرو: توقف الخدمة في سنترالي عمشيت ولبعا

أعلنت "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "إكس"، أن عطلا طرأ على سنترالي عمشيت ولبعا بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقتين المذكورتين وعدد من المناطق المجاورة. وأشارت الى أن فرقها تعمل على تصليح الأعطال بالسرعة الممكنة.

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