حادث سير مروع في صيدا.. وسقوط قتيلة (صور)

وقع حادث سير مروّع على أوتوستراد صيدا - صور في محلة عدلون حيث اصطدمت سيارة بالحاجز الحديدي، ممّا ادى الى وفاة امرأة تدعى م .ب وهي من منطقة النبطية.

وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".