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لبنان

حادث سير مروع في صيدا.. وسقوط قتيلة (صور)

Lebanon 24
26-09-2023 | 02:50
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وقع  حادث سير  مروّع على أوتوستراد صيدا - صور في محلة عدلون حيث اصطدمت سيارة بالحاجز الحديدي، ممّا ادى الى وفاة امرأة  تدعى  م .ب وهي من منطقة النبطية.
وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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