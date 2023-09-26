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لبنان

للحدّ من خطر الحرائق... تنبيه من وزارة البيئة

Lebanon 24
26-09-2023 | 03:25
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نبهت وزارة البيئة اليوم في بيان، "من زيادة كبيرة في مؤشر خطر الحرائق في الأيام القليلة المقبلة، وخصوصاً يوم الخميس، حيث يُتوقع ارتفاع واضح لخطر الحرائق في مناطق عكار والقسم الجنوبي من لبنان من قضاء عاليه إلى بنت جبيل مروراً بأقضية جزين والنبطية".
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ولفتت  بيان إلى أن "الطقس الجاف، وارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض نسب الرطوبة يجعل الوضع مثاليًا لزيادة خطر الحرائق وتمدد النيران يشكل سريع. ومن المهم للغاية أن يبقى الجميع في هذه المناطق كما في مناطق أخرى من لبنان على أتم اليقظة ويتخذوا الاحتياطات اللازمة لمنع الحرائق".
وأوردت "بعض الخطوات الأساسية والارشادات التي يجب على المواطنين أخذها في الاعتبار:
1. تجنبوا إشعال النيران في الهواء الطلق، بما في ذلك حرق المخلفات الزراعية وحرق الحشائش.
2. تخلصوا من سجائركم وأي مواد أخرى قابلة للاشتعال بشكل مسؤول ونظيف وآمن.
3. قوموا بإبلاغ الجهات المختصة عن أي علامات على الدخان أو الحريق على الفور".
وأرفقت الوزارة بيانها بثلاث خرائط تبين المناطق الأكثر عرضة لخطر الحرائق اليوم الثلثاء وغدا الاربعاء وبعد غد الخميس.
وختمت بيانها بوسم #حريق_بالناقص #وزارة_البيئة.
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