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لبنان

وزير الدفاع عرض مع المكاري الأوضاع العامة

Lebanon 24
26-09-2023 | 04:22
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التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في قبل ظهر اليوم مكتبه في اليرزة وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، وتمّ البحث في الأوضاع العامة وما تمر فيه البلاد من تحديات.
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وزير الدفاع

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