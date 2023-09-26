وزير الدفاع عرض مع المكاري الأوضاع العامة

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في قبل ظهر اليوم مكتبه في اليرزة وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، وتمّ البحث في الأوضاع العامة وما تمر فيه البلاد من تحديات.

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