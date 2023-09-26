كركي يؤكد: مرضى غسيل الكلى أولويّة

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ذكرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان "الأسابيع الأخيرة شهدت مبادرات إنسانية تقدمت بها مؤسسات طبية متعاملة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمثلت بحسومات على الفاتورة الاستشفائية وصلت حد ال 100% لمستخدمي الصندوق على مختلف الأراضي اللبنانية، وبنسب متفاوتة لسائر المضمونين، وذلك استجابة مع دعوات المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي كافة الجهات للتعاون من أجل اجتياز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان، كذلك تجاوبا مع الاجراءات والقرارات التي اتخذها المدير العام لناحية زيادة التعرفات الطبية والدوائية والاستشفائية، وبخاصة تغطية بدل علاج مرضى غسيل الكلى بشكل كامل (100%) على حساب الصندوق دون تكليفهم أيةمبالغ إضافية".وأشارت مديرية العلاقات العامة في بيان الى ان "هذا الالتزام الذي تبديه إدارة الصندوق إزاء المستشفيات، يترجم من خلال الدفعات الشهرية أو نصف شهرية التي يسددها الصندوق لها كبدل لعلاج غسيل الكلى، حيث أعطى المدير العام للصندوق بتاريخ 26/9/2023 توجيهاته الى الدوائر المالية في الصندوق لتحويل 46 مليار إضافية للمستشفيات كمستحقّات على حساب علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح مجموع ما تم تحويله خلال العام 2023 حوالي 162 مليار ل. ل".وختمت بالقول:"من هنا، يجدد كركي مطالبته جميع المستشفيات، الالتزام بعدم تحميل مرضى غسيل الكلى أيّة فروقات مالية، كون هذا العمل الطبي مغطى 100% من قبل الصندوق تحت طائلة فسخ العقود مع المخالفين".