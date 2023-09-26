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لبنان

اقفال مكتب لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية

Lebanon 24
26-09-2023 | 04:26
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أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم قرارا اليوم قضى بإقفال مكتب لاستقدام العاملات، في الخدمة المنزلية لمخالفته القوانين والأنظمة والقرارات المرعية الاجراء، وذلك في إطار تنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات.
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الخدمة المنزلية

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