Advertisement

لبنان

بري مهنئا بالمولد النبوي الشريف: دعوة دائمة للجميع للخروج من ظلمات الجهل

Lebanon 24
26-09-2023 | 04:31
A-
A+
Doc-P-1111018-638313247502766500.jpg
Doc-P-1111018-638313247502766500.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توّجه رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناسبة المولد النبوي الشريف من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بالتهنئة، معتبرا مناسبة مولد الرسول بما تمثل من قيم ومفاهيم وإبعاد هي دعوة دائمة للجميع من أجل الخروج من ظلمات الجهل والتفرقة الى أنوار التوحيد والوحدة ونبذ كل عصبية وجاهلية مقيتة ولتكن محطة لتكريس التسامح  والمحبة ولتوطيد الاخوة كحقيقة إيمانية وانسانية وأخلاقية راسخة.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-09-26
04:30 | 2023-09-26
04:00 | 2023-09-26
07:24 | 2023-09-26
07:19 | 2023-09-26
07:15 | 2023-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24