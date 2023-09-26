سفارة قطر: السفير القطري زار النائب رعد أمس

أعلنت سفارة قطر عبر حسابها على منصة "إكس" أن سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، زار بتاريخ 25/9/2023، سعادة السيد محمد رعد، نائب في البرلمان اللبناني ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة. تم خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

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