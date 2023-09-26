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لبنان

سفارة قطر: السفير القطري زار النائب رعد أمس

Lebanon 24
26-09-2023 | 04:31
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أعلنت سفارة قطر عبر حسابها على منصة "إكس" أن سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، زار بتاريخ 25/9/2023، سعادة السيد محمد رعد، نائب في البرلمان اللبناني ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة. تم خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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