Advertisement

لبنان

قتيلة في حادث سير في عدلون

Lebanon 24
26-09-2023 | 04:36
A-
A+
Doc-P-1111020-638313254719444409.jpg
Doc-P-1111020-638313254719444409.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع حادث سير مروع على أوتوستراد صيدا - صور في محلة عدلون، حيث اصطدمت سيارة بالحاجز الحديدي، مما أدى الى وفاة إمرأة تدعى م .ب وهي من منطقة النبطية.
 
وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث.
Advertisement

مواضيع ذات صلة
فاجعة اغترابية جديدة.. وفاة مهندس لبناني في بغداد بحادث سقوط مصعد
lebanon 24
26/09/2023 14:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مُكنى بـ"أبو علي".. وفاة فنان لبناني بعد صراع مع المرض
lebanon 24
26/09/2023 14:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": وفاة شابين اثر حادث سير مروع عند مفرق دير قانون - راس العين داخل المستشفى اللبناني الايطالي متاثرين بجراحهما
lebanon 24
26/09/2023 14:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان في رسالة المولد النبوي الشريف: لا تغيير في النظام اللبناني
lebanon 24
26/09/2023 14:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

وفاة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-09-26
04:30 | 2023-09-26
04:00 | 2023-09-26
07:24 | 2023-09-26
07:19 | 2023-09-26
07:15 | 2023-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24