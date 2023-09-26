قتيلة في حادث سير في عدلون

وقع حادث سير مروع على أوتوستراد صيدا - صور في محلة عدلون، حيث اصطدمت سيارة بالحاجز الحديدي، مما أدى الى وفاة إمرأة تدعى م .ب وهي من منطقة النبطية.

وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث.