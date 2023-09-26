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لبنان

عسيران: للتجاوب مع محاولات الموفد القطري

Lebanon 24
26-09-2023 | 05:09
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أشار عضو كتلة" التنمية والتحرير" النائب علي عسيران الى أن "جهود الاخوة القطريين في حل مشاكل لبنان هي دائمة ومشكورة"، متمنيا أن تصل الى نتائج إيجابية.


وقال في تصريح: "ليس بجديد على دولة قطر بذل الجهود، فلطالما تقدم الاخوان القطريون لمساعدة بلدنا  خصوصا بعد عدوان تموز الـ2006 على لبنان والجنوب خصوصا".
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كما شدد على "ضرورة الوعي  لمجمل المشاكل المترتبة على أبناء الشعب اللبناني نتيجة عدم  انتخاب رئيس للجمهورية ونتيجة الحصار القائم على لبنان".


ولفت الى أننا "في لبنان في مرحلة حساسة خصوصا مرحلة انتاج الغاز والنفط، فمن الضروري ان تكون الدولة اللبنانية حاضرة في هذا الحدث الذي انتظرناه كثيرا. من هنا، علينا في لبنان أن نتجاوب مع محاولات الموفد القطري لتحريك انتخاب رئيس للجمهورية، بغض النظر عن من هم المرشحون.  فليكن انتخاب بين اكثر من مرشح  لتعود أمور لبنان الى الانتظام".
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