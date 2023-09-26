باسيل من دار الفتوى: لا حلّ لموضوع الرئاسة الّا بالتفاهم







بعد اللقاء، قال باسيل: "تشرفنا بزيارة سماحة مفتي الجمهورية لنبارك له ونعايده وكانت مناسبة للتأكيد على جملة أمور حصل عليها توافق كامل بيننا".

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وعن المبادرة الفرنسية، أشار الى انه "لم يقل أن المبادرة الفرنسية انتهت أو لم تنته في الموضوع الرئاسي". إلتقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، اليوم، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى.بعد اللقاء، قال باسيل: "تشرفنا بزيارة سماحة مفتي الجمهورية لنبارك له ونعايده وكانت مناسبة للتأكيد على جملة أمور حصل عليها توافق كامل بيننا".وعن المبادرة الفرنسية، أشار الى انه "لم يقل أن المبادرة الفرنسية انتهت أو لم تنته في الموضوع الرئاسي".

وتابع: "لا حل لموضوع الرئاسة الا بالتفاهم والشراكة المتوازنة وهذا ما يتطلب بطبيعة الحال حوارا ونحن لم نكن يوما الا مع الحوار لكن نعرف ان الحوار يجب ان يكون مجديا ولهذا اكدنا لسماحته وتوافقنا معه على ان للحوار ظروفا، كي لا نقول شروطا، حتى ينجح... ومنها ان يفسح المجال فيه ليس للأمور الخشبية والمعلبة والطاولات المستديرة لأنها لا تنتج توافقا على اسم، بل لتشاور ثنائي وثلاثي وايضا جماعي للوصول الى انتخاب رئيس وفق خطوط عريضة متفق عليها بين اللبنانيين".

وقال: "اكدنا ان هذا البلد هو بلد الشراكة التي يؤدي تغييبها في اي محطة، والقيام بأمور من دون تفاهم وشراكة متوازنة، الى عدم انجاز اي استحقاق. الآن هناك استحقاق الرئاسة ولاحقا هناك استحقاقات ثانية واي محاولة لتغييب احد فيها ليست فقط ضربا للدستور والميثاق وروحية العيش معا بل هي عمليا تفويت فرصة واضاعة وقت بدل انجاز الاستحقاقات في وقتها".





ولفت الى انه "من اجل المحافظة على اتفاق الطائف يجب تطبيقه ومن واجبنا ان نقوم بإصلاحات في بلدنا لجذب الدول المستثمرة".





واعتبر أن "اللامركزية مطلب لكل اللبنانيين كونها تخدم كل المناطق وتفتح المجال أمام المشاريع الانمائية في مختلف المناطق".



