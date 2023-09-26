جعجع سلّم سفير الأرجنتين نسخة من عريضة بشأن جريمة انفجار المرفأ

إستقبل رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، سفير الأرجنتين في لبنان موريسيو أليس في زيارة وداعية، في حضور طوني درويش عن جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب. وبحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة في البلاد.

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وتمّ تسليم السفير الارجنتيني نسخة من العريضة الموّجهة الى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، حيث أكدت وأثنت فيها القوات اللبنانيّة على موقف مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان لجهة "ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020".