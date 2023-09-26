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لبنان

إجتماع لـ"الإشتراكي" و"الجماعة الاسلامية".. هذا ما صدر عنه

Lebanon 24
26-09-2023 | 05:45
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عقدت قيادتا الحزب "التقدمي الإشتراكي" و"الجماعة الاسلامية" اجتماعاً مركزياً حضره من "التقدمي" أمين السر العام ظافر ناصر ومفوضين ومسؤولي القطاعات والمناطق، ومن الجماعة رئيس المكتب السياسي علي أبو ياسين، وأعضاء المكتب ومسؤولي المناطق والقطاعات، وتم البحث في العلاقة بين الطرفين وتعزيز التعاون.
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عقب الاجتماع، شدد المجتمعون في بيان مشترك "على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في اسرع وقت من خلال الحوار كسبيل وحيد متاح، والذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية لا يشكل تحديا لأحد، قادر على تقديم رؤية واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية الكبيرة، متابعة التنسيق بمستوياته الفعالة بما ينعكس مزيدا من العمل المشترك في مجالات تثبيت شبكة أمان اجتماعي ومناطقي، والتصدي لأي محاولات فتنة أو إشكالات قد تحصل في ظل الظروف القاسية الراهنة".

كما شدد المجتمعون على "الأهمية القصوى لحماية قطاعات وإدارات الدولة ومؤسساتها في ضوء الاستعصاء الحاصل من قبل بعض القوى المتمترسة خلف مواقفها التي تؤدي الى تعميق الأزمة وتعجيل الانهيار، إيلاء الملف التربوي الاهتمام الكامل لجهة مطالبة الحكومة بضرورة تأمين كل مستلزمات العام الدراسي وتحميلها مسؤولية إعطاء المعلمين والأساتذة حقوقهم بالحد المعقول، وتأمين كل حاجات الجامعة اللبنانية".

كما اعلنوا "الاتفاق على لقاءات مناطقية وقطاعية في كل المستويات، وإبقاء التواصل مفتوحا".
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