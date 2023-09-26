توقيف مطلوبين.. وإحباط محاولة تهريب 90 سوريًّا إلى لبنان بطريقة غير شرعية

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لبنان
توقيف مطلوبين.. وإحباط محاولة تهريب 90 سوريًّا إلى لبنان بطريقة غير شرعية
Lebanon 24
26-09-2023
|
06:19
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 26 / 9 /2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة قب الياس – البقاع حيث أوقفت 6 أشخاص لإقدامهم على إطلاق النار بتواريخ سابقة. كما أحبطت وحدة أخرى من الجيش في منطقة حارة السماقة – جرود الهرمل محاولة تهريب 90 سوريًّا إلى لبنان بطريقة غير شرعية، وأوقفت المواطن (ح.ن.) المسؤول عن عملية التهريب.
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بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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