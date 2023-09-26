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لبنان

الجيش يوقف شخصين على علاقة بـ"مراكب الموت"

Lebanon 24
26-09-2023 | 06:33
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أفادت معلومات لبنان 24 أنّ عملية نوعية لمخابرات الجيش صباح اليوم، بمحلة ببنين، اسفرت عن توقيف شخصين هما "م . م" و "ب .م" على علاقة بمراكب الموت.
 
 
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