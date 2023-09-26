بيرم التقى وفداً من اتحاد نقابات الأفران.. هذا ما تم الاتفاق اليه

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إلتقى وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اليوم وفداً من اتحاد نقابات الأفران في لبنان برئاسة ناصر سرور، وتم عرض لواقع الافران والتحديات.وتمّ الاتفاق على "ضرورة تسوية اوضاع المخالفين ضمن المعايير القانونية والمصلحة الوطنية للأمن الغذائي بالتنسيق مع الأمن العام".كما تمّ الاتفاق على "قيام الاتحاد بالإعلان عن الحاجة الى عمال لبنانيين عبر منصة وزارة العمل وفي وسائل الاعلام للعمال ذوي الخبرة، بالاضافة الى تأمين التدريب لمن يرغب وذلك بالتعاون ايضا مع نقابه العاملين في الافران".وسيصار الى اطلاق الاعلان اعلاه في وقت لاحق متضمنا كافة الشروط والمعايير المطلوبة ومنها قيمة الرواتب التي ستكون مناسبة للبنانيين وسيتضمن الاعلان ارقام الهواتف ذات الصلة لتسهيل تنفيذ هذا الاعلان.