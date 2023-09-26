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لبنان

شرطة بلدية طرابلس تطلب الالتزام بعدم وضع اي كراسي او عوائق على الارصفة وامام المحلات

Lebanon 24
26-09-2023 | 07:15
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قامت دورية من شرطة بلدية طرابلس بإبلاغ اصحاب المحلات في منطقة شارع عزمي والجوار بضرورة الالتزام بعدم وضع اي كراسي او عوائق على الارصفة وامام المحلات تحت طائلة المصادرة وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.
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