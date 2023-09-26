بري عرض الأوضاع الأمنية مع مدير المخابرات

إلتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري منذر بودن يرافقه السفير الجزائري في لبنان رشيد بلباقي، في حضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان.

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خلال اللقاء، جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين لاسيما في المجالات التشريعية.





كما عرض الرئيس بري الاوضاع الامنية خلال استقباله مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي.



على صعيد آخر، ولمناسبة المولد النبوي الشريف، توجه الرئيس بري من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بالتهنئة، وقال: "ان مناسبة مولد الرسول الأكرم محمد صل الله عليه وآله وصحبه وسلم بما تمثل من قيم ومفاهيم وأبعاد هي دعوة دائمة للجميع من أجل الخروج من ظلمات الجهل والتفرقة الى أنوار التوحيد والوحدة ونبذ كل عصبية وجاهلية مقيتة".



وختم الرئيس بري :" لتكن مناسبة المولد النبوي الشريف محطة لتكريس التسامح والمحبة ولتوطيد الاخوة كحقيقة إيمانية وانسانية وأخلاقية راسخة".