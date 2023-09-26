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لبنان

هاشم: هذا ما دفع بري الى اتخاذ قرار العودة عن الحوار

Lebanon 24
26-09-2023 | 07:24
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أشار النائب قاسم هاشم الى أن ما دفع الرئيس نبيه بري إلى اتخاذ قرار العودة عن الحوار، هو ما آلت إليه اتصالات الأيام الأخيرة، بعدما استمر تعنت البعض.
 
 
 
واعتبر هاشم في حديث إذاعي، أن "الحوار كان الأمل والفرصة الأساسية للخروج من مأزق الاستحقاق الرئاسي، لهذا تستمر الأمور في دائرة المراوحة، من دون تقدم، وضمن إطار المناورة والمماطلة فكان لا بد من أن يتحمل الجميع مسؤوليته".
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ورأى أن "موقف بري اليوم هو نتاج قناعة لديه وغير مرتبط بالمبادرة القطرية، ولا بأي موقف من هنا أو هناك، موضحا "أن المبادرة كانت الأساس والسباقة والواضحة بكل معالمها وتوقيتها".

 
وتعليقا على موقف باسيل، قال: "لا يكفي أن نرحب، وأن نضع شروطا وتعقيدات بوجه الحوار، الذي يجب أن يكون دون شروط مسبقة، مضيفا: "إيجابيات البعض كانت مرتبطة ببعض الشروط والمكاسب التي يحاول البعض الحصول عليها واستثمارها".
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