"الوضع لا يُحتَمل".. المستشفيات تُحذّر من مواقف تصعيديّة!

حذّر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون من مواقف تصعيديّة، في حال لم تُسدَّد المستحقات القديمة للمستشفيات خلال أسبوع.



وقال في حديث لـmtv: "الوضع لا يُحتَمل، ويضعون المستشفيات في مواجهة المريض وهذا التصرّف غير مسؤول".

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