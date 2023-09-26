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لبنان
مذكرة من اللواء عثمان إلى الجنود الفارين.. هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
26-09-2023
|
07:45
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أصدر المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان مذكرة، يطلب فيها من ضباط قوى الأمن الاتصال بالجنود الفارين للعودة إلى الخدمة. (الجديد)
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