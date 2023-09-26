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لبنان

حادث سير مروع يودي بحياة الشابة مي (صورة)

Lebanon 24
26-09-2023 | 07:54
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وفاة الشابة مي بيطار ابنة بلدة النبطية، نتيجة الحادث المروع الذي وقع صباح اليوم على أوتوستراد صيدا-صور.
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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وفاة

النبطية

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