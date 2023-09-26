وهاب لهارون: نهبت المستشفيات والمرضى دون رحمة

كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، على حسابه عبر منصّة "إكس": "يصرخ سليمان هارون نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة بكل وقاحة بعدما نهبت المستشفيات المرضى دون رحمة هي ومن يستوردون الأدوات الطبية، ماذا يقول المواطن يا سليمان غير الحكيم وماذا نقول نحن الذين نساعد المئات شهرياً".



وأضاف: "إخرس لو كان هناك دولة لدعمت الحكومية وأقفلتكم".

يصرخ سليمان هارون نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة بكل وقاحة بعدما نهبت المستشفيات المرضى دون رحمة هي ومن يستوردون الأدوات الطبية ماذا يقول المواطن يا سليمان غير الحكيم وماذا نقول نحن الذين نساعد المئات شهرياً . إخرس لو كان هناك دولة لدعمت الحكومية وأقفلتكم — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) September 26, 2023 Advertisement