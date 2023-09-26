"الريجي" ضبطت داخل مستودع في اللبوة كميات من المصنوعات التبغية المهربة

أعلنت ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، انها "واصلت جهودها لمكافحة التهريب، اذ دهمت بمؤازرة الجيش مستودعا في منطقة اللبوة وضبطت فيه كميات ضخمة من المصنوعات التبغية المهربة والمعسل المهرب. وسطرت محضرا بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".

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