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لبنان

الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصرا

Lebanon 24
26-09-2023 | 09:48
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم تسعيرة ما بين 89500 و89800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
 
 
 
 
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