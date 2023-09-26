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لبنان
جديد قروض الإسكان.. هذا ما أعلنه المدير العام لمصرف الإسكان اليوم
Lebanon 24
26-09-2023
|
10:29
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أشار المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب الى أن "المثابرة والعناد وقوة الحجة، ساهمت كلها في تأمين الموافقة على إعادة جدولة القرض الموقع بين الصندوق العربي ومصرف الإسكان وتغيير عملة القرض من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي وقيمة القرض إلى 50 ألف دولار لذوي الدخل المتوسط و40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود وإيفائه على 3 سحوبات".
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ولفت في تصريح، إلى أن "هذا القرض سيشكل البداية للحصول على تمويل الصندوق العربي والصناديق العربية الأخرى"، متمنيا على "المصارف أن تحذو حذو مصرف الإسكان للمشاركة في مساعدة اللبنانيين واستعادة لبنان لعافيته".
كما أوضح حبيب لأن "الحصول على الموافقة بمرسوم من مجلس الوزراء وتوقيع اتفاقية مع حاكم مصرف لبنان السابق، وموافقة هيئة التشريع والاستشارات باستبدال عملة القرض، وصولا إلى تقديم الكتاب في شهر أيلول إلى رئيس الصندوق العربي الدكتور بدر محمد السعد، بانتظار الموافقة ليصار إلى تحديد نسبة الفائدة التي ستكون بمعدل 6% والمدة الزمنية التي ستكون بحدود 20 سنة، بأربعة شروط: أن يكون المقترض لبنانيا، ولا يستفيد من قرض مدعوم، وليست لديه شقة أخرى على الأراضي، وألا يتجاوز المسكن الـ150 مترا مربعا، على أن يسمح مدخول الأسرة باقتطاع ثلث القيمة لتسديد السند الشهري، ويشمل القرض عمليات الشراء والبناء والترميم".
كم أعلن عن "استقبال الطلبات الكترونيا عبر الموقع الإلكتروني www.banque-habitat.com.lb والخط الساخن 1920 ".
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