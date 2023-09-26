Advertisement

لبنان

جديد قروض الإسكان.. هذا ما أعلنه المدير العام لمصرف الإسكان اليوم

Lebanon 24
26-09-2023 | 10:29
A-
A+
Doc-P-1111135-638313466486485536.jpg
Doc-P-1111135-638313466486485536.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب الى أن "المثابرة والعناد وقوة الحجة، ساهمت كلها في تأمين الموافقة على إعادة جدولة القرض الموقع بين الصندوق العربي ومصرف الإسكان وتغيير عملة القرض من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي وقيمة القرض إلى 50 ألف دولار لذوي الدخل المتوسط و40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود وإيفائه على 3 سحوبات".
Advertisement

 
ولفت في تصريح، إلى أن "هذا القرض سيشكل البداية للحصول على تمويل الصندوق العربي والصناديق العربية الأخرى"، متمنيا على "المصارف أن تحذو حذو مصرف الإسكان للمشاركة في مساعدة اللبنانيين واستعادة لبنان لعافيته".


كما أوضح حبيب لأن "الحصول على الموافقة بمرسوم من مجلس الوزراء وتوقيع اتفاقية مع حاكم مصرف لبنان السابق، وموافقة هيئة التشريع والاستشارات باستبدال عملة القرض، وصولا إلى تقديم الكتاب في شهر أيلول إلى رئيس الصندوق العربي الدكتور بدر محمد السعد، بانتظار الموافقة ليصار إلى تحديد نسبة الفائدة التي ستكون بمعدل 6% والمدة الزمنية التي ستكون بحدود 20 سنة، بأربعة شروط: أن يكون المقترض لبنانيا، ولا يستفيد من قرض مدعوم، وليست لديه شقة أخرى على الأراضي، وألا يتجاوز المسكن الـ150 مترا مربعا، على أن يسمح مدخول الأسرة باقتطاع ثلث القيمة لتسديد السند الشهري، ويشمل القرض عمليات الشراء والبناء والترميم".

 

كم أعلن عن "استقبال الطلبات الكترونيا عبر الموقع الإلكتروني www.banque-habitat.com.lb  والخط الساخن 1920 ".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2023-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:09 | 2023-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:32 | 2023-09-26
12:18 | 2023-09-26
12:05 | 2023-09-26
12:01 | 2023-09-26
11:46 | 2023-09-26
11:40 | 2023-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24