Advertisement

لبنان

مولوي بحث في الوضع الأمني مع وفد من السفارة الأميركية

Lebanon 24
26-09-2023 | 10:47
A-
A+
Doc-P-1111140-638313473888062764.jpg
Doc-P-1111140-638313473888062764.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إلتقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، وفدا من السفارة الأميركية، ضمّ القائمة بالأعمال أماندا بيلز وجايسن سميث. وتم البحث في الوضع الأمني وسبل التعاون بين الجانبين.
Advertisement

 

كذلك، استقبل مولوي، النائب كريم كبارة، وبحث معه في شؤون مدينة طرابلس من جوانبها كافة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2023-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:09 | 2023-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:32 | 2023-09-26
12:18 | 2023-09-26
12:05 | 2023-09-26
12:01 | 2023-09-26
11:46 | 2023-09-26
11:40 | 2023-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24