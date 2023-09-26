مولوي بحث في الوضع الأمني مع وفد من السفارة الأميركية

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إلتقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، وفدا من السفارة الأميركية، ضمّ القائمة بالأعمال أماندا بيلز وجايسن سميث. وتم البحث في الوضع الأمني وسبل التعاون بين الجانبين.كذلك، استقبل مولوي، النائب كريم كبارة، وبحث معه في شؤون مدينة طرابلس من جوانبها كافة.