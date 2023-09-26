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لبنان
كمية كبيرة من المخدرات مخبأة بطريقة احترافية.. القاء القبض على لبناني كان متجها الى اوروبا
Lebanon 24
26-09-2023
|
10:58
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أفادت معلومات "لبنان 24" انّ ادارة الجمارك في طرابلس وحدة السكانر، احبطت، كمية كبيرة من المخدرات داخل سيارة سياحية لصاحبها "ر.ن. د." وهو لبناني يحمل الجنسية السويدية.
وفي التفاصيل فانّه لدى الكشف على السيارة من قبل وحدة السكانر في الجمارك داخل مرفأ طربلس، تبين انه بداخل السيارة كمية كبيرة من المخدرات مخبأة بطريقة احترافية.
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فيما افادت المصادر ان السيارة المضبوطة كانت متجهة الى اوروبا عبر مرفأ طرابلس. ليتم احالة الموقوف مع المضبوطات الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص.
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