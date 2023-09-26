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لبنان

قام بتصوير وابتزاز فتاة قاصر... شعبة المعلومات كشفت هويّته وأوقفته

Lebanon 24
26-09-2023 | 11:18
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

توافرت معلومات حول تعرّض فتاة قاصر من مواليد العام ۲۰۰٦ للابتزاز من قبل شخص مجهول الهويّة، أقدم على تصويرها عاريةً ومن ثمّ قام بابتزازها بالصّور الموجودة في حوزته.
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كُلِّفَت شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها لتحديد مكانه وتوقيفه. ومن خلال الاستقصاءات، تمكّنت الشعبة من كشف هويته وهو المدعو:

ق. ب. (من مواليد عام ٢٠٠٠، فلسطيني)
بتاريخ 16-9-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في مدينة صيدا.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.

ملاحظة: تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكلٍ غير لائق، في أي ظرفٍ من الظروف، وتحت أي ضغوطاتٍ تمارس عليهم، كي لا يقعوا ضحيةً ويتم استغلالهم من قبل الآخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات.
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