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لبنان
بيرم بعد لقائه العبسي: اتفقنا على المعايير الأساسية لبناء دولة تليق بكل اللبنانيين
Lebanon 24
26-09-2023
|
11:46
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استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة وزير العمل مصطفى بيرم على رأس وفد بحضور رئيس الديوان البطريركي الاب رامي واكيم وسينتيا غريب ومستشار البطريرك الاعلامي انطوان الحايك .
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بعد اللقاء قال الوزير بيرم: "تشرفنا اليوم بزيارة صاحب الغبطة البطريرك العبسي بطريرك الروم الكاثوليك مع وفد من بعض اركان الوزارة بحضور مستشاري صاحب الغبطة وكانت زيارة لتبادل الافكار ولنيل البركة من صاحب الغبطة نظرا للموقعية الايمانية والانسانية والوطنية التي يتحلى بها ولأننا نحتاج الى الاسترشاد الاخلاقي والديني في زمن التصحر الاخلاقي والحرب على القيم الانسانيه التي تستهدف فطرة الانسان" .
اضاف:" وضعناه ايضا في ما تقوم به وزارة العمل في هذه الظروف الصعبة استمعنا الى بعض افكاره النيرة وأدلينا ببعض الاراء امام غبطته والتي لاقت استحسانا بحمد الله. تم الاتفاق على المعايير الاساسية التي يحتاجها لبنان وتحتاجها المنطقه من سلام حقيقي، من سلام يراعي قيمة الانسان ،وحرية الانسان وحرية الارض وايضا اهمية الاجتماع اللبناني والتنوع اللبناني والانفتاح وبناء جسور التواصل بين اللبنانيين من اجل بناء دولة تليق بكل اللبنانيين وتحقق آمالهم".
وتابع: "طلبنا منه والتمسنا منه الدعاء والتوفيق. وايضا عرضنا امامه بعض الافكار الاولية لتنسيق توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل في لبنان والمؤسسات الكاثوليكية لتبادل الخبرات والتدريب المهني المعجل لتعم هذه الدورات على كل الاراضي اللبنانيه بما يخدم الشباب اللبناني ويحافظ على بقائهم في ارضهم والتمسك بوطنهم وايضا تامين الوظائف اللائقة لهم، ثم طلبنا من غبطته البركه والدعاء من اجل متابعه المسيرة".
وقدم الوزير بيرم للبطريرك العبسي كتابين الأول بعنوان" الحسين صوت الإنسانية الخلاق" والثاني"اجمع قطرات الندى".
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