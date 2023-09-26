Advertisement

لبنان

مخابرات الجيش أوقفت مطلوباً في الضاحية الجنوبيّة

Lebanon 24
26-09-2023 | 12:01
A-
A+
Doc-P-1111166-638313519051842481.jpg
Doc-P-1111166-638313519051842481.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 25 / 9 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المريجة – الضاحية الجنوبية، المواطن (ذ.ح.) لتشكيله مع آخرين عصابة تقوم بسلب المواطنين وسرقة الدراجات النارية بقوة السلاح، وافتعاله إشكالات وإطلاقه النار بأماكن وتواريخ مختلفة، وإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها.
Advertisement
 بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:29 | 2023-09-26
14:23 | 2023-09-26
14:17 | 2023-09-26
14:11 | 2023-09-26
13:45 | 2023-09-26
13:35 | 2023-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24