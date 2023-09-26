أوّل تعليق لبرّي على كلام لودريان... ماذا قال عن ترشيّح سليمان فرنجيّة؟

قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي "لم أكن يوما الا متعاوناً مع أيّ مبادرة خارجية"، وأضاف: " تعاونت مع الفرنسيّ وسهلت مهمته، وأتعاون الآن مع القطري وأتمنى له النجاح، ودائما كنت أقول "منتشكركن على مساعدتكن لنحنا ننتخب مش لتسمولنا اللي بدنا ننتخبه".

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وتابع بري لـ"الجديد": "مجموعة أسماء يطرحها القطري وليست محصورة باسم معيّن".

وعما يتردّد عن موعد انتخاب رئيس جمهورية في تشرين المقبل، قال برّي "أنا لا اتحدث عن مواعيد ولم أتحدث، ولكن أتمنى أنّ ننتخب اليوم قبل الغدّ".

وأضاف: "لن أدعو إلى أيّ جلسة الا اذا كانت ذات جدوى "أيّ جلسة مش مسبوقة بحوار ما فيها جدوى".

وعن كلام الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان عن الخيار الثالث، قال برّي: "هيدي قيمة الحوار".

وتابع: "مرشّحنا سليمان فرنجية، وحتى الآن ما في "plan B".

وقال برّي: "ما بهمن الكنيسة القريبة بكرا اذا أيّ طرف خارجي اشرلن بأصبعه وقلهن تعوا للحوار بيجوا متل الشاطرين".

وأضاف: "أعطيت حواراً لمدة أقصاها سبعة أيّام، إذا وجدنا أنّ لا توافق بعد يومين، نذهب مباشرة إلى دورات مفتوحة".

في موازاة ذلك، أفادت أجواء الرئيس بري لـ"الجديد"، أنّ الأخير لن يدعو إلى الحوار، طالما أنّ "القوات" لن تُشارك فيه.