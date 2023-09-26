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لبنان

الشاب مجد تُوفي... صدمته سيارة

Lebanon 24
26-09-2023 | 12:18
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تُوفي الشاب مجد معتز هوشر متأثراً بإصابته، بعدما صدمته سيارة في سير الضنية.
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