26
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
26-09-2023
|
13:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 89500 و89800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
27/09/2023 00:07:42
27/09/2023 00:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة.. هذا ما سجله الدولار في السوق الموازية عصرا
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة.. هذا ما سجله الدولار في السوق الموازية عصرا
27/09/2023 00:07:42
27/09/2023 00:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع عصرا.. هذه التسعيرة المتداولة في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع عصرا.. هذه التسعيرة المتداولة في السوق الموازية
27/09/2023 00:07:42
27/09/2023 00:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. هذا ما سجّله صباح اليوم
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. هذا ما سجّله صباح اليوم
27/09/2023 00:07:42
27/09/2023 00:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
دولار
السوق الموازية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فنان لبناني شهير مُصاب بالإيدز.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
فنان لبناني شهير مُصاب بالإيدز.. إليكم التفاصيل
00:08 | 2023-09-26
26/09/2023 12:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت نسخة عن والدها: ابنة وائل كفوري حديث الجمهور.. شاهدوا كم أصبحت صبية جميلة (فيديو)
Lebanon 24
بدت نسخة عن والدها: ابنة وائل كفوري حديث الجمهور.. شاهدوا كم أصبحت صبية جميلة (فيديو)
00:22 | 2023-09-26
26/09/2023 12:22:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في منطقة رويسات الجديدة؟
Lebanon 24
ماذا يجري في منطقة رويسات الجديدة؟
01:30 | 2023-09-26
26/09/2023 01:30:42
Lebanon 24
Lebanon 24
والده لم يعترف به: الفنانة قمر تحتفل بعيد ميلاد ابنها.. ووسامته حديث الجمهور (صور)
Lebanon 24
والده لم يعترف به: الفنانة قمر تحتفل بعيد ميلاد ابنها.. ووسامته حديث الجمهور (صور)
03:07 | 2023-09-26
26/09/2023 03:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريب صورة من "كريستال" تكشف نهاية المسلسل.. هل ستختلف عن النسخة التركية؟
Lebanon 24
تسريب صورة من "كريستال" تكشف نهاية المسلسل.. هل ستختلف عن النسخة التركية؟
03:32 | 2023-09-26
26/09/2023 03:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:59 | 2023-09-26
نصار: السعودية وقفت الى جانب لبنان في كل الظروف وفتحت أبوابها للبنانيين
16:17 | 2023-09-26
"الأونروا" أعلنت بدء العام الدراسي في مدارسها... وتأجيله في صيدا
15:08 | 2023-09-26
مخابرات الجيش أوقفت مواطناً في طرابلس... شاهدوا بالصورة ما ضبطته داخل سيارته
15:04 | 2023-09-26
هيئة العمل المشترك الفلسطيني عقدت إجتماعاً... ماذا قرّرت بشأن مخيّم عين الحلوة؟
14:29 | 2023-09-26
الخطيب: لبنان يتمتّع بكلّ مقوّمات السياحة
14:23 | 2023-09-26
الشاب حسين تُوفي... شاحنته انقلبت على طريق أوتوستراد الجية (صور)
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
27/09/2023 00:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
27/09/2023 00:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
27/09/2023 00:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24