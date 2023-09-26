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لبنان

مينجيان: الصين ترغب في العمل مع لبنان والدول الأخرى على طول طريق الحرير

Lebanon 24
26-09-2023 | 14:11
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قال السفير الصيني تشيان مينجيان إن "الصين عازمة على توسيع انفتاحها على العالم الخارجي، وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري الدولي المتبادل المنفعة، وتعزيز الإصلاح والتنمية من خلال الانفتاح الرفيع المستوى".
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وأضاف مينجيان  في الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية أنّ "الصين حقّقت إنجازات عظيمة في مجال التنمية، كما شاركت فرص التنمية بشكل كامل مع الدول الأخرى في عملية الانفتاح. منذ قترة قصيرة، أكّد الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطابه في معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات لعام 2023، أنّ الصين ستصرّ على تعزيز الانفتاح الرفيع المستوى، وتعزيز التحديث الصيني النمط من خلال التنمية العالية الجودة بشكل شامل، وتوفير فرص جديدة للتعاون المنفتح بين الدول".
وقال: "يُصادف هذا العام الذكرى السنوية العاشرة لمبادرة الحزام والطريق. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، أصبحت مبادرة الحزام والطريق منصة تعاون دولية مفتوحة وشاملة ومتبادلة المنفعة ومربحة لجميع الدول. وقد وقعت أكثر من مئة وخمسين دولة، من بينها لبنان، وأكثر من ثلاثين منظمة دولية على وثائق التعاون لمبادرة الحزام والطريق. استثمرت الصين في أكثر من 3000 مشروع، وارتفع حجم تجارتها مع الشركاء من تريليون دولار أميركي في عام 2013 إلى تريليوني دولار أميركي، مما شكّل نمط الانفتاح على العالم الخارجي بنطاق أكبر ومجال أوسع ومستوى أعمق".
 
وتابع: "في الشهر المقبل، ستستضيف الصين الدورة الثالثة لمنتدى  "الحزام والطريق" للتعاون الدولي. وترغب الصين في العمل مع لبنان والدول الأخرى على طول طريق الحرير للالتزام بمفهوم التعاون المتمثل في التشاور والتشارك والتقاسم، وتمهيد طريق التعاون هذا الذي يعود بالمنفعة على العالم بشكل أوسع وأبعد".
 
 
 
 
 
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