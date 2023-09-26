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لبنان

الشاب حسين تُوفي... شاحنته انقلبت على طريق أوتوستراد الجية (صور)

Lebanon 24
26-09-2023 | 14:23
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تُوفي الشاب حسين جمال رسلان متأثراً بإصابته، بعدما انقلبت شاحنته قبل عدة أيّام على طريق أوتوستراد الجية.
 
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