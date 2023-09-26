مخابرات الجيش أوقفت مواطناً في طرابلس... شاهدوا بالصورة ما ضبطته داخل سيارته

Advertisement

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 26 / 9 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة طرابلس المواطن (ر.ن.)، وضبطت كمية كبيرة من حشيشة الكيف (151 كلغ) مخبأة داخل سيارته.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.