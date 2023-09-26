"الأونروا" أعلنت بدء العام الدراسي في مدارسها... وتأجيله في صيدا

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اعلنت وكالة الاونروا في بيان "بدء العام الدراسي وفتح ابواب مدارسها للطلاب من لاجئي فلسطين في لبنان للعام الدراسي 2023- 2024 يوم 2 تشرين الاول المقبل".وقالت انها "تتطلع قدما إلى ذلك، على أن يستثنى من ذلك مدرستا اليرموك والقدس في منطقة لبنان الوسطى، حيث سيبدأ التعليم فيهما يوم 16 تشرين الأول لاستكمال أعمال اعادة التأهيل الجارية".وأما بالنسبة إلى منطقة صيدا، ونظراً للأوضاع السائدة في مخيم عين الحلوة، فقد تقرر "تأجيل بدء العام الدراسي لأكثر من 11 ألف طالب وطالبة حتى إشعار آخر".وأوضحت أنها "تقوم بمراقبة الوضع وتعمل على تأمين مساحات تعليمية مناسبة لجميع الطلاب في هذه المنطقة وذلك بهدف بدء العام الدراسي بمجرد أن يسمح الوضع بذلك، ونحن سنبقيكم على اطلاع على اي تحديثات لاحقا".وقالت مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس: "ما زال المسلحون يسيطرون على كل المدارس الثماني في المخيم والتي تعرضت لأضرار ودمار كبيرين في حين تأوي المدارس في صيدا عائلات نازحة. مشددة على وجوب "أن تكون المدارس في محيط المخيم آمنة حتى يتمكن الأطفال من الالتحاق بها"، مؤكدة "إن تمكين أكثر من 11,000 طفل من طلاب الأونروا في صيدا من الحصول على التعليم هو أولويتنا القصوى، ونحن نسعى بكل السبل لتحقيق ذلك بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".