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لبنان

نصار: السعودية وقفت الى جانب لبنان في كل الظروف وفتحت أبوابها للبنانيين

Lebanon 24
26-09-2023 | 16:59
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أكّد وزير السياحة وليد نصّار أنّ "لبنان يتمتع بوفرة من التجارب التي تخوله ملاقاة رؤية 2030"، وأضاف أنّ "السعودية وقفت الى جانب لبنان في كل الظروف وفتحت ابوابها للبنانيين"، وأعلن أنه سيطلق غدا مشروع "رؤية الجذور والمسارات العربية" للحفاظ على تقاليدنا وانخراطنا في المستقبل.
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وأعلن نصار ترشيح الجمهورية اللبنانية، المملكة العربية السعودية، لاستضافة فعاليات "اكسبو 2030" في جلسة التصويت التي ستنعقد في تشرين الثاني المقبل في باريس.

وأشار إلى أنّ لبنان يحفاظ على تقاليده وثقافته المحلية من جهة وعلى انفتاحه على العالم وانخراطه التكنولوجيّ من جهة أخرى.
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