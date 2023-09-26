رفض الردّ على سؤال

رفض وزير معني الردّ على سؤال يتعلق بحقيقة الخلاف المفتوح مع رئيس لجنة نيابية، حول خيارات تشغل مواقع القرارات المحلية والخارجية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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