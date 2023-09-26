نُصح مسؤول مالي صاعد، بالاقلال من المناسبات العلنية، ذات الطابع الاجتماعي والتي من شأنها أن تُضعف الصورة الايجابية التي تكوَّنت لدى الرأي العام عنه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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