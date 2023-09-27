أولوية باسيل: إستعادة "الحردانين"

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بالرغم من انشغال "التيار الوطني الحر" بالقضايا السياسية التي تخرجه من تحالفات وتدخله في اخرى، الا ان رئيسه جبران باسيل يعطي اولوية قصوى للواقع التنظيمي بهدف الحد من الازمة الشعبية.وبحسب مصادر مطلعة فإن باسيل يستغل الخطاب اليميني في التيار والخلاف او التمايز مع "حزب الله" من اجل اعادة شد العصب الشعبي واستعادة بعض ما خسره العونيين في السنوات الماضية.ومن الواضح، كما تؤكد المصادر ذاتها، أن قيادة التيار وضعت هدفاً أساسياً هو إستعادة العونيين "الحردانين" الذين امتنعوا عن التصويت للوائح "التيار" بسبب خلافات حزبية في المناطق.