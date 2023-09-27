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لبنان

"تيار المستقبل" يستعيد حيويته؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-09-2023 | 01:30
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لا يزال "تيار المستقبل" يستفيد من التقديمات الاجتماعية لبعض الجمعيات التي تدور في فلكه، كما انه يستند الى الخدمات التي يقوم بها نواب او مسؤولون او متمولون قريبون منه.
لكن مصادر مطلعة أكدت أن العمل التنظيمي لـ"المستقبل" بات أكثر جرأة في المرحلة الاخيرة، وإن لم يعد "التيار" الى العمل السياسي المباشر، لكن الحيوية بدأت تعود تدريجياً الى بعض المناطق.
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وترى المصادر ان هذا التطور لم يحصل بطريقة عفوية، إنما بقرار واضح من قيادات "تيار المستقبل" الذين زاد تحركهم الحزبي بشكل ملحوظ في المرحلة الاخيرة من دون فهم السبب المباشر لهذا الامر".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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